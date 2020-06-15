Yunusemreli tenisçiler çalışmalara başladı Yunusemre Belediyespor tenis sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyarak tenis çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyespor tenis sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyarak tenis çalışmalarına başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 2,5 aydır ara veren Yunusemre Belediyesporlu tenis sporcuları tüm kurallara dikkat ederek ilk çalışmasını bireysel olarak yaptı. Barış Alanı Spor Kompleksi'nde yapılan çalışmaların hafta içi pazartesi ve cuma günleri 17.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA