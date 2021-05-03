Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor

Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

11 branşta pandemi sürecinde de spor aktivitelerini devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübünde sporcular 17 Mayıs'a kadar çalışmalarını evden antrenörlerin yaptığı program çerçevesinde sürdürecek.

11 branşta pandemi sürecinde de spor aktivitelerini devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübünde sporcular 17 Mayıs'a kadar çalışmalarını evden antrenörlerin yaptığı program çerçevesinde sürdürecek.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle kulüp sporcularının çalışmalarına evde devam ettiklerini dile getirdi. Antrenmanların antrenör gözetiminde video konferans yöntemi ile devam ettiğini belirten Arif Alkan, "Kulüp sporcularımız antrenörlerimizin planlaması doğrultusunda evden bireysel çalışmalarını yaparak formlarını koruyorlar. Çalışma videolarını da antrenörlerine atıyorlar. Bu antrenmanlar da sosyal medya sitemizde yayınlanıyor. Milli sporcularımızın olduğu judo, badminton ve wushu kungfu bireysel branşlarında milli sporcularımız gerekli izinler alınarak antrenörleri gözetiminde salonlarında çalışıyor. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbol ve voleybol takımlarımız da, hazırlıklarına aynı şekilde devam ediyor. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır" dedi. - MANİSA

Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor
Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor
Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Haydar Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Diego Cenk Tosun Burak Yılmaz Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunusemreli sporcular çalışmalarına evden devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:37:54. #1.15#

title