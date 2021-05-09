Yunusemreli sporcular annelerini duygulandırdı

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, Anneler Günü'nde yayınladıkları mesajlarla annelerine duygusal anlar yaşattı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları, Anneler Günü'nde yayınladıkları mesajlarla annelerine duygusal anlar yaşattı.

Yunusemre Belediyespor sporcuları her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde annelerine sürpriz yaptı. Evlerinde kalarak sporlarına da devam eden Yunusemreli sporcular, bu özel günde onlar için şiir okuyup hediye aldı. "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem" diyen sporcular, bu güzel anları kaydetmeyi de unutmadı. Annelerine duygusal anlar yaşatan sporcular, annelerin hakkının ödenmeyeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı