Yunusemreli Şeyda Nur judoda Türkiye Şampiyonu oldu
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Yunusemreli Şeyda Nur judoda Türkiye Şampiyonu oldu

Yunusemreli Şeyda Nur judoda Türkiye Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Takımı Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ankara'daki katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak milli takıma gitmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Takımı Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ankara'daki katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak milli takıma gitmeye hak kazandı.

Ankara'da devam eden Türkiye Judo Milli Takım seçmelerinde kürsünün ilk sırasını geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kimseye kaptırmayan Yunusemre Belediyespor Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, gençler kategorisindeki şampiyon olarak milli takıma gitmeye Hak Kazandı. Şampiyonada +100 kg'da yarışan takım sporcusu Halil Öğer de 5'incilik elde etti. Galibiyet sevincini antrenörleri ile paylaşan Şeyda Nur Çiçek duygularını, "Hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak, bayrağımızı dalgalandırmak. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılı sporcuyu kutlayarak şunları söyledi: "Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız ölçüsünde sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Şeyda Nur'un bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcumuzu, ailesini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum." - MANİSA

Yunusemreli Şeyda Nur judoda Türkiye Şampiyonu oldu
Yunusemreli Şeyda Nur judoda Türkiye Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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