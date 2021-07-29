Yunusemreli Muhtarlara Büyükşehir ziyareti
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Yunusemreli Muhtarlara Büyükşehir ziyareti

Yunusemreli Muhtarlara Büyükşehir ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaymak, Aynı Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman ve Spil Mahallesi Muhtarı Barış Baş ziyaret edilerek, mahallelerin sorun ve talepleri yerinde dinlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi Muhtarı İbrahim Kaymak, Aynı Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman ve Spil Mahallesi Muhtarı Barış Baş'ı ziyaret etti. Muhtarların taleplerinin alınıp ilgili dairelere bildirildiği ziyarette, her koşulda ve tüm imkanlarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin muhtarların yanında olduğu vurgulandı. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray çevirmeci, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediyelerini takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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