Yunusemreli muhtarlar aidatlarını bağışlayarak yangın bölgeleri için yem desteğinde bulundu
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Yunusemreli muhtarlar aidatlarını bağışlayarak yangın bölgeleri için yem desteğinde bulundu

Yunusemreli muhtarlar aidatlarını bağışlayarak yangın bölgeleri için yem desteğinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği, günlerdir yangınla mücadele eden bölgelerden gelen yem talebi üzerine harekete geçerek bölgeye küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için yem desteğinde bulundu.

Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği, günlerdir yangınla mücadele eden bölgelerden gelen yem talebi üzerine harekete geçerek bölgeye küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için yem desteğinde bulundu. Aidatlarını bağışlayarak katkıda bulunan muhtarlara vatandaşlardan da destek geldi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Çok üzgünüz. Ülkemiz tek yürek halinde. Orman yangınlarında yaraların sarılması için her yerden, her bölgeden seferber olundu. Gönüllülerin çalışmalarını görüyoruz, takdirle izliyoruz. Hepsi canlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Yürek kabartan çalışmalar bunlar. İşte biz böyle özel ve güzel bir milletiz. Yunusemre Muhtarlar Derneği olarak yaşanan felaketlere karşı asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Bu nedenle dernek yönetimimizle ivedi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda aidatlarımızı bağışlama kararı aldık ve bunu duyan dostlarımızın da katkıları ile yardımlarımızı topladık. Ardından orman yangınlarının yaşandığı bölgedeki muhtarlarımızla iletişime geçerek küçük ve büyükbaş hayvanlar için taleplerini sağlamaya çalıştık. Orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaraların en kısa zamanda sarılması en büyük temennimiz. Dernek Başkanı olarak yönetim kuruluma ve dernek üyelerime, yardımların yerine ulaşması için lojistik desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e, hemen destek olalım diyerek aracı gönderen Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ali Öztozlu'ya, Fen İşleri daire Başkanı Sayın Uğur Topkaya'ya ve tüm katkı sağlayan dostlarımıza, teşekkür ediyorum." dedi.

Yunsemre Muhtarlar Derneği tarafından toplanan 5 ton yem Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağladığı araçla yangın bölgesine gönderildi. - MANİSA

Yunusemreli muhtarlar aidatlarını bağışlayarak yangın bölgeleri için yem desteğinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yunusemreli muhtarlar aidatlarını bağışlayarak yangın bölgeleri için yem desteğinde bulundu - Haberler Ekonomi
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