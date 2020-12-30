Yunusemreli kadınlar pandemi kurallarına uyarak spor yapıyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokalleri ve spor merkezlerinde spor yapan kadınlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Antrenörleri eşliğinde form tutan kursiyerler "Spor yap, sağlıklı yaşa" sloganıyla pandemi kurallarına uygun olarak spor yapıyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan meslek edindirme kursları ve hanımlar lokallerinde uzman antrenörler eşliğinde zumba, pilates, reformer, fitness, ağırlık aerobiği, kardiyo branşlarında kurslar açarak kadınların spor yapmaları sağlanıyor. Verilen kurslarla birçok kadının spor yapmaya teşvik edildiğini belirten spor antrenörü Zarife Tok, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığımız vücut ve ruh sağlığı için spor ya da egzersiz yapılmasını öneriyor. Bizler yaptığımız sporla bayanlarımızın enerji alışkanlıklarını yeniden düzene girmesini sağlamaktayız. Yunusemre Belediyesi ve Belediyespor Kulübü olarak bu kurslarla kursiyerlerimizin sağlıklı bir yaşam için sporla form tutmalarına imkan tanımaktayız" dedi.

Yunusemre Belediyesi Hanım Lokalleri Spor Salonları Sorumlusu Özlem Narinç ise 9 lokal ve spor salonunda çalışmaların devam ettiğini ve pandemi sürecinde hanımların beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığının da önemli olduğunu ifade ederek "Antrenörlerimiz gözetiminde Yunusemreli hanımlar hem spor yapıyorlar, hem de eğlenerek güzel zaman geçirmiş, sosyalleşmiş oluyor. Yunusemre Belediyesi olarak hanımlarımızı lokallerimize ve spor salonlarımıza 'Spor yap, sağlıklı kal' sloganı ile davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı