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Yunusemreli judocularda tempo artıyor

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, salonlar açıldıktan sonra antrenmanlarını yoğunlaştırdı.

Yunusemreli judocularda tempo artıyor
21.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:41

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, salonlar açıldıktan sonra antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Sporcular, antrenörleri gözetiminde tüm hijyen kurallarına uyarak haftanın 5 günü yoğun tempo ile çalışıyor.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, salonların açılmasıyla 10 kişilik gruplar halinde bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Ali Atmaca, "Sporcularımız, 19 Mayıs Stadı'nda ve Yener Kahyalar Spor Salonunda 10 kişilik gruplar halinde antrenörlerimizin gözetiminde haftanın 5 günü antrenman yapıyor. 2020-2021 sezonunda da kulübümüzü Judo 1. Liginde inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz müsabaka sezonuna başladıktan sonra Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, milli takıma sporcular kazandırmak. Bize çalışmalarımızda destek olan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Kulüp Başkanımız Arif Alkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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