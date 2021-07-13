Yunusemreli judoculara duayen isimlerden teknik ders

Duayen sporcular Nail Çağlayan ve Sait Baygın, Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularını ziyaret ederek genç judoculara ders verdi.

Duayen sporcular Nail Çağlayan ve Sait Baygın, Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularını ziyaret ederek genç judoculara ders verdi.

Yener Kahyalar Spor Salonunda çalışmalarına devam eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Manisa'nın duayen judocularını misafir etti. 1980'li yılların efsane takım kaptanı Nail Çağlayan, Sait Baygın idmanda genç sporculara teknik ders verdi. Efsane takım kaptanı Nail Çağlayan sporculara kendi özel tekniği Morete Seonage'yi anlatarak uygulamalı olarak gösterdi. Yunusemre Belediyesporlu judoculara çok çalışmalarını öğütleyen duayen judocular, sporculara çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan çalışmada duayen judo antrenörü Ali Atmaca da hazır bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı