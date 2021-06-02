Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip
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Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip

Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyonalardaki tüm madalyaları toplamayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor judo takımı sporcuları çalışmalarına haftanın 5 günü devam ediyor.

Şampiyonalardaki tüm madalyaları toplamayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor judo takımı sporcuları çalışmalarına haftanın 5 günü devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor. Takım sporcularından Halil Öğer 7 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirtirken; sporcular olarak hedeflerinin şampiyonalarda Yunusemre'yi, Manisa'yı başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi. Öğer duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yunusemre Belediyespor'da 7 yıldır judo sporu yapıyorum. Takım olarak antrenörlerimiz gözetiminde haftanın 5 günü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pazartesi - Cuma günü 19 Mayıs Stadyumunda koşu, Salı - Perşembe günü fitness salonunda ağırlık, Çarşamba günü de judo salonunda sporumuzun tekniklerini çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında ilk üçe girerek milli takıma gitmek, Balkan, Avrupa, Dünya şampiyonalarında kulübümüzü, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımız dalgalandırmak istiyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve gençlik Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederiz." - MANİSA

Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip
Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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