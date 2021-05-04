Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor
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Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor

Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde telekonferans yöntemi ile devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarına evde telekonferans yöntemi ile devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle antrenmanlarını bireysel olarak belli bir program ile evde sürdürüyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Orhan Akdemir, yalnızca milli takım sporcularının alınan izinler ile salonda çalışmalarına devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs nedeniyle evde olan Yunusemre Belediyespor Kulübü judocularımız antrenmanlarını da evde yapıyor. Sporcularımız günlük planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetiminde formlarını koruyorlar" - MANİSA

Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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