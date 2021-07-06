Yunusemreli judocular Romanya yolcusu

Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde derece yapan iki Yunusemre Belediyespor judo sporcusu milli takım ile birlikte Romanya'ya kampa gidiyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde derece yapan iki Yunusemre Belediyespor judo sporcusu milli takım ile birlikte Romanya'ya kampa gidiyor.

Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde ümit bayanlarda dereceye giren Yunusemre Belediyespor judocuları Sümeyye Kaya ve Emine Mihrace Çelen milli takım ile Romanya kampına katılacak. Elde edilen başarıların mutluluk ve gurur verdiğini ifade eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, sporculara kampta başarılar dileyerek, "Sporcularımıza milli takımda başarılar dileriz. Bundan sonraki uluslararası turnuva ve şampiyonalarda ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil edeceğine inancım tam. Sporcularımızı, ailelerini ve sporcumuzda emeği geçen antrenörlerimizi kutluyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı