Yunusemreli judocu Naz'a en büyük destek ailesinden
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Yunusemreli judocu Naz'a en büyük destek ailesinden

23.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:06
Yunusemreli judocu Naz'a en büyük destek ailesinden

Yunusemre Belediyespor Kulübü judocusu Naz Korkmaz, antrenör gözetiminde yapılan idmanlar dışında evde de yoğun şekilde çalışıyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü judocusu Naz Korkmaz, antrenör gözetiminde yapılan idmanlar dışında evde de yoğun şekilde çalışıyor. Sporcunun evdeki idmanlarına anne ve babası da eşlik ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları salonda tüm hijyenik kurallara uyarak çalışmalarına devam ediyor. Okulları dolayısıyla idmana gelemeyen sporculara antrenörleri ekstra program ile evde çalışmalarını yapmalarını ve aksatmamalarını sağlıyor. Sporculardan 2007 doğumlu ve kahverengi kuşak sahibi Naz Korkmaz da anne ve babasının desteğiyle antrenmanlarını sürdürüyor. Naz, ailesinin desteğinin kendisini olumlu olarak motive ettiğini, ayrı bir hırs ve heyecan verdiğini ifade ediyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü judo antrenörleri Halil Atmaca ve Orhan Akdemir ailelerin bu zor dönemde çocuklarına destek vermesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Antrenörler konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Haftalık olarak planladığımız antrenmanlar Eba Tv ve onlıne dersleri nedeniyle gelemeyen sporcularımıza programlar whatsapp grubumuzdan paylaşılıyor. 6 yıldır kulübümüzde judo sporu yapan 2007 doğumlu, gelecek vaat eden Manisa birincisi kahverengi kuşak Sporcumuz Naz Korkmaz'ın anne ve babası ile çalışmaları dikkatimizi çekti. Çalışmalarına devam eden baba Selçuk ve anne Kadime Korkmaz ile uygulamalı çalışmaları birlikte yaptığını öğrendik. Sporcularımızın ailelerinin bu tür destekleri bizleri çok memnun ediyor. Zorlu süreçte sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı hepsinden Allah razı olsun. Lütfen hep birlikte biraz daha sabır, spora devam edelim, İnşallah bu zor günleri de atlatacağız." - MANİSA

Yunusemreli judocu Naz'a en büyük destek ailesinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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