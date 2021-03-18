Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor
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Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor

18.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:32
Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte müsabaka sezonu için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte müsabaka sezonu için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın bir süredir müsabaka yapamayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Muradiye Spor Salonu'nda yoğun ve hummalı bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanıyor. Antrenman programları hakkında bilgi veren güreş takımı antrenörleri amaçlarının ata sporumuz olan güreşi genç nesillere sevdirmek olduğunu dile getirdi. Antrenörler, pandemi dolayısıyla tüm hijyen kurallara uyarak spor salonunda çalıştıklarını, müsabaka takviminin henüz açıklanmasına rağmen yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdürdüklerini söyledi. - MANİSA

Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor
Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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