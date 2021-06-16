Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak
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Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak

Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş takımı sporcuları, Antalya'da 17-23 Haziran tarihlerinde milli takım forması için mücadele edecek.

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş takımı sporcuları, Antalya'da 17-23 Haziran tarihlerinde milli takım forması için mücadele edecek.

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş takımı 17 - 23 Haziran tarihlerinde Antalya'da yapılacak milli takım seçmelerine katılacak. 11 - 13 Yaş Greko - Romen Güreş Türkiye Milli Takım seçmelerine 14 sporcunun katılacağını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Antrenörü Ömer Rona, "Antrenör arkadaşlarımız Murat Bozkurt ve Emrah Güleç ile birlikte çalışmalarımızı tamamladık. 14 sporcu ile katılacağımız milli takım seçmelerinde kulübümüzü ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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