Yunusemreli Gökay, Milli Takım'ı kıl payı kaçırdı

Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Gökay Göl, Ankara'da gerçekleştirilen badminton milli takım seçmelerinin en iyi üçüncüler maçında mağlup olarak, milli takıma katılma hakkını son anda kaybetti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Gökay Göl, Ankara'da gerçekleştirilen badminton milli takım seçmelerinin en iyi üçüncüler maçında mağlup olarak, milli takıma katılma hakkını son anda kaybetti.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 24 - 31 Mart tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan Uluslararası U17 yaş ve altı turnuvalara katılacak sporcuları belirlemek için seçme müsabakaları gerçekleştirildi. 2005 - 2008 doğumlu sporcuların mücadele ettiği seçmelerde Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcusu Gökay Göl en iyi üçüncü oldu. 16 sporcu ile yarışan Gökay Göl en iyi üçüncü olarak çıktığı maçta ana tablo müsabakasını kaybederek, milli takıma katılma hakkını son anda kaybetti.

Sporcularının tecrübe kazandığını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, gelecek yıllarda Gökay'ın Türkiye'yi ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmesini umduğunu belirtti. Alkan, "Sporcumuz Gökay Göl 14 yaş grubu olarak 17 yaş grubu ile mücadele etti. Son maçta seçilemedi. Yaşı küçük olan sporcumuz Gökay Göl tecrübe kazanmış oldu. Sporcumuz ve antrenörümüze kulübümüzü ve ilimizi en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür ederiz. İnşallah sporcumuz gelecek yıl milli takıma seçilerek kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı