Yunusemreli çocuklar yüzmeyi öğreniyor

Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de keyifli vakit geçirmeleri için açılan yüzme kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de keyifli vakit geçirmeleri için açılan yüzme kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yüzme kurslarına ilgi yoğun. Düzenlenen kurslarda öğrenciler yüzmeyi öğreniyor. Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen kurslarda onlarca öğrenci yüzmeyi öğreniyor. Verilen yüzme kursu da öğrencilerin beğenisini kazanıyor. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Kursiyerlerden İremsu Akçagün, kursta keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Akçagün, "Yaz tatilinde yüzmeyi öğrendim. Bilmediğim hareketleri de yapabiliyorum. Suyun içinde önceden yüzemiyordum. Yeni arkadaşlarım oldu. Yunusemre Belediyesine bu kursu açtığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı