Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya
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Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları Polis Haftası Turnuvasında 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları Polis Haftası Turnuvasında 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Badminton İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan Polis Haftası Turnuvası Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlendi. Turnuvada erkeklerde U13-15-17-19 ve kızlarda U9-11-13-15-17 kategorilerinde maçlar yapıldı. Yunusemre Belediyespor kız ve erkek takımları sporcuları müsabakalarda toplamda 11 madalya kazandı. Turnuvada 11 madalya elde eden badminton takımı sporcularını kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin de destekleri ile tüm branşlarda çalışmalarımız devam etmekte. Bu desteklerin karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Elde edilen başarıdan dolayı sporcularımızı, bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Yıldırım'a teşekkür ederim." dedi.

Yunusemre Belediyespor Takımı sporcularının elde ettiği dereceler şöyle: "Erkekler: U13: Ömer Faruk Özer 1, Batın Oğuz 2. U-17: Gökay Gül 1., Yiğit Mercan 2. Kızlar: U-9: Zeren Doğan1., Yağmur Denktaş 2., Irmak Denktaş 3., Vildan Karakaya 4., U-11: Nehir Yıldız 1., U-13: Ceren Çobanoğlu 1. U-15: Pervin Selin Etyemez 2." - MANİSA

Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya
Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya
Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya
Yunusemreli badmintonculardan 11 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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