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Yunusemreli atletler madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları, Manisa Atletizm İl Temsilciliği Öğretmenler Günü Kros müsabakalarında madalyaları topladı.

26.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38
Yunusemreli atletler madalyaları topladı

Belediyespor Kulübü sporcuları, Atletizm İl Temsilciliği Kros müsabakalarında madalyaları topladı.


Atatürk Olimpik Tesisleri'nde yapılan Öğretmenler Günü Kros Müsabakalarında Yunusemre Belediyespor Atletizm sporcuları dereceleri kimseye kaptırmadı. Sporcular, 4 biricilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. Atletleri kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakaladıkları başarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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