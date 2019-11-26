Yunusemreli atletler madalyaları topladı

26.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38

Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları, Manisa Atletizm İl Temsilciliği Öğretmenler Günü Kros müsabakalarında madalyaları topladı.



Atatürk Olimpik Spor Tesisleri'nde yapılan Öğretmenler Günü Kros Müsabakalarında Yunusemre Belediyespor Atletizm sporcuları dereceleri kimseye kaptırmadı. Sporcular, 4 biricilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. Atletleri kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakaladıkları başarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA