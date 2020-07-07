Yunusemreli atletizmciler ilk idmanını yaptı Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu atletizmciler tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu atletizmciler tüm kurallara dikkat ederek çalışmalara başladı. Yunusemre Belediyespor atletizm takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk takım antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde Cemil Çöllü Parkı'nda yapılan antrenmanda bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular çalışmalarını çarşamba ve cuma günleri 15.00 - 17.00 saatleri arasında sürdürüyor. - MANİSA Kaynak: İHA