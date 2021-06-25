Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma

Ankara'da yapılacak olan milli takım seçmelerine 23 sporcu ile katılacak olan Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları milli takım formasını giyebilmek için ter dökecek.

Ankara'da yapılacak olan milli takım seçmelerine 23 sporcu ile katılacak olan Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları milli takım formasını giyebilmek için ter dökecek.

Ankara'da Judo Federasyon Binası Spor Salonu'nda yapılacak olan Judo Genç ve Ümit Milli Takım seçme müsabakalarına katılacak olan Yunusemre Belediyesporlu sporculara Mesir Tabiat Parkı'nda moral kahvaltısı verildi. Kahvaltıya Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü Sportif Direktörü Sedat Öngider, sporcular ve antrenörler katıldı. Judo takımı Milli takım seçmelerine Gençlerde 5 sporcu 1 antrenör, Ümitlerde 18 sporcu, 2 antrenör ile katılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da seçmelere katılacak olan sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, sporcularının milli takıma seçilmelerinin kendilerini gururlandıracağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı