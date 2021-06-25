Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma

Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da yapılacak olan milli takım seçmelerine 23 sporcu ile katılacak olan Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları milli takım formasını giyebilmek için ter dökecek.

Ankara'da yapılacak olan milli takım seçmelerine 23 sporcu ile katılacak olan Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları milli takım formasını giyebilmek için ter dökecek.

Ankara'da Judo Federasyon Binası Spor Salonu'nda yapılacak olan Judo Genç ve Ümit Milli Takım seçme müsabakalarına katılacak olan Yunusemre Belediyesporlu sporculara Mesir Tabiat Parkı'nda moral kahvaltısı verildi. Kahvaltıya Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü Sportif Direktörü Sedat Öngider, sporcular ve antrenörler katıldı. Judo takımı Milli takım seçmelerine Gençlerde 5 sporcu 1 antrenör, Ümitlerde 18 sporcu, 2 antrenör ile katılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da seçmelere katılacak olan sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, sporcularının milli takıma seçilmelerinin kendilerini gururlandıracağını ifade etti. - MANİSA

Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Hülya Avşar Acun Ilıcalı Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:19:40. #1.15#

title