Yunusemre yol çalışması yapıyor - Haberler
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Yunusemre yol çalışması yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yunusemre yol çalışması yapıyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

İlçede ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırım ve yol düzenlemesi yapıyor. Yol çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam ettiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak şu anda kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışmalarımızı yapıyoruz. Kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanında bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı da düzenliyoruz. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. Halkımızın rahatı amacıyla tüm ekibimizle çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre yol çalışması yapıyor

Yunusemre yol çalışması yapıyor

Yunusemre yol çalışması yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Ekonomi, Haberler

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