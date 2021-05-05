Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor

Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali'de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor.

Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali'de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor.

Yunusemre Belediyespor ekipleri Evrenos ve Karaali'deki spor tesislerinin saha zemini bakımı, sulama, çevre ve ara ekim çalışmalarını yapıyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, futbol sahalarının bakımının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Evrenos ve Karaali'deki futbol sahalarımızda tesis sorumlularımız korona virüs nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek, titizlikle sahalarımızın bakımını yapıyorlar. Sahalar verti drain ile delinip havalandırılıyor. Tohumları atılıp kumlamaları tamamlanıyor ve ardından gübre atımı ile sulamaya bırakılıyor. İnşallah koronavirüs tehdidinin tamamen ortadan kalkması ile bu sahalarımızda alt yapı ve üst yapıdaki sporcularımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımız buralarda yine futbol oynayacak ve burası inşallah yine cıvıl cıvıl olacaktır. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır. Bunun için de yapılan uyarıları dikkate almalı, kurallara titizlikle uymalıyız." - MANİSA

Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Murat Kurum Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:02:52. #1.16#

title