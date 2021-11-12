Yunusemre'ye 30 Bin Metrekarelik Yeni Yeşil Alan - Haberler
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Yunusemre'ye 30 Bin Metrekarelik Yeni Yeşil Alan

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Yunusemre'ye 30 Bin Metrekarelik Yeni Yeşil Alan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Karaçay Deresi bölgesinde yapılacak olan rekreasyon projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Karaçay Deresi Rekreasyon Projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, "Yunusemre ilçemiz Karaçay Deresi çevresinde yer alan 30 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz Kent Park'tan sonra en büyük parklardan biri olacak rekreasyon alanı projemizde de yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına hayırlısıyla başladık. Burada bir tartan pistimiz ve kuru havuzumuz olacak. Yapılacak olan aydınlatma çalışmasıyla güzel bir peyzaj alanını Yunusemre ilçemize kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

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