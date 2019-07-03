Yunusemre yaz aylarında sokak hayvanlarını unutmadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokak hayvanlarını unutmayan Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için belirlenen noktalarda su ve mama takviyesi yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında da sokak hayvanlarını unutmuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 'Su Her Canlı İçin Hayattır' anlayışıyla ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda sokak hayvanları için belirlenen Sokak Hayvanlarını Besleme Otomatının bir tarafına su, diğer tarafına ise mama bırakıyor. Özellikle aşırı sıcaklarda hayvanların çok sıkıntı çektiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapılan çalışmaya hayvanseverlerden de destek istedi. Başkan Çerçi, "İlçemizde belirlenen yeşil alan ve parklarda sıcaklarda su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen 50 noktada kedi, köpek ve kuşların kullanımına uygun beslenme odakları kurmuştuk. Belediye ekiplerimiz bu otomatlara mama ve su bırakıyor. Hayvanseverlerimizi de bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA