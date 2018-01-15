Yunusemre Üreticilerden Talep Toplamaya Başladı

Yunusemre Belediyesi, 2018 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı.

Üreticilerin faydalanması amacıyla ceviz, zeytin ve badem fidanı dağıtmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, üreticilerden talepleri toplamaya başladı. Fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerin, tarla tapu ve kimlik fotokopileri ile belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvurabilecek. 16 Şubat'a kadar sürecek olan talep toplama işleminin ardından üreticilere Mart ayı içerisinde fidan dağıtımı yapılacak.

Üç yıldır üreticilere fidan desteği verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının özellikle Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl da bölgemizde zeytin, ceviz ve fidan üretimini arttırmak amacıyla fidanlarımızı dağıtacağız. Fidan desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - MANİSA