Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı

14.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 liginin ilk maçında Halitpaşaspor'u 4-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.



Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşılaştı. Maçı 4-0 kazanan Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, lige 3 puan ile 'merhaba' dedi. Takımın gollerini Emre Can Bulut, Emre Bozkurt ve Öncel Elverişli ve Alihan Dağlıoğlu attı. - MANİSA

Kaynak: İHA