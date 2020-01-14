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Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 liginin ilk maçında Halitpaşaspor'u 4-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

14.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04
Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı

Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 liginin ilk maçında Halitpaşaspor'u 4-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Tesislerinde karşılaştı. Maçı 4-0 kazanan Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, lige 3 puan ile 'merhaba' dedi. Takımın gollerini Emre Can Bulut, Emre Bozkurt ve Öncel Elverişli ve Alihan Dağlıoğlu attı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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