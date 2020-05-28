Yunusemre Ramazan'da da vatandaşının yanındaydı Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürerek erzak, hijyen kiti ve iftar yemeği ulaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürerek erzak, hijyen kiti ve iftar yemeği ulaştırdı.

Sosyal belediyecilikte fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı. Belediye ekipleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak, hijyen kiti ve sıcak iftar yemeği ve pide dağıttı. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce Ramazan ayı süresince vatandaşlarımıza yaklaşık 10 bin erzak kolisi, 3 bin hijyen kiti ve sıcak iftar yemeği ve pide ulaştırdık. Devam eden pandemi sürecinde bile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece-gündüz demeden büyük gayret gösteren kıymetli çalışanlarımıza ve değerli hayırseverlerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA