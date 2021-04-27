Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor
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Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor

Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle ve Uncubozköy Mahallesi'nde kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle ve Uncubozköy Mahallesi'nde kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kaldırım ve yollarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Sezon süresince bozulan yollarda düzenleme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz şu anda Yenimahalle ve Uncubozköy Mahallemizde çalışıyor. İhtiyaç olan tüm mahallelerimizde belirli bir program çerçevesinde vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışmalarımız sürecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor
Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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