Yunusemre'nin 5 mahallesinde parke taşı döşeniyor
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Yunusemre'nin 5 mahallesinde parke taşı döşeniyor

Yunusemre'nin 5 mahallesinde parke taşı döşeniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle, Güzelyurt, Atatürk, Barbaros ve Muradiye'de kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle, Güzelyurt, Atatürk, Barbaros ve Muradiye'de kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yenimahalle, Güzelyurt, Atatürk, Barbaros ve Muradiye'de kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Ekipler, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolları da düzenliyor. Sezonun açılması ile birlikte hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda Yenimahalle, Güzelyurt, Atatürk, Barbaros ve Muradiye'de ekiplerimiz kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Bozulan yollarımızı düzenliyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre'nin 5 mahallesinde parke taşı döşeniyor
Yunusemre'nin 5 mahallesinde parke taşı döşeniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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