Yunusemre Muradiye Tren İstasyonu Projesi
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Yunusemre Muradiye Tren İstasyonu Projesi

Yunusemre Muradiye Tren İstasyonu Projesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde tren istasyonu yapım çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde tren istasyonu yapım çalışmalarına başladı. Çevreci projeleri ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkları trenle taşıyıp; hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de trafikteki araçların oluşturduğu karbon salınımının önüne geçilecek. Evsel atıkların trenle taşınması projesi ile Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.

Kaynak: Habermetre

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