Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
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Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı

Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte merkezde kurulan iki ilçeden biri olan Yunusemre ilçesindeki Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını düzenlediği kahvaltı programı ile kutladı.

Manisa'nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte merkezde kurulan iki ilçeden biri olan Yunusemre ilçesindeki Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını düzenlediği kahvaltı programı ile kutladı.

Manisa'daki bir kafede gerçekleştirilen kutlama programına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, MASKİ'nin eski Genel Müdürü Yaşar Coşkun, dernek üyesi muhtarlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan dernek üyesi olsun olmasın tüm muhtarların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti. Muhtarlar Derneği olarak birçok yardım ve sosyal projede yer aldıklarını kaydeden Pehlivan yapılan çalışmalara katkı sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti. Programa katılan protokol üyeleri de birer kısa konuşma yaparak muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek önemli bir görevi yerine getirdiklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Derneğin sosyal projeler ve yardım kampanyalarına öncülük eden ve katkı sağlayan muhtarlarına teşekkür belgesi programa katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı
Yunusemre Muhtarlar Derneği 8. yaşını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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