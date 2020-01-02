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Yunusemre minik yeteneklerin peşinde

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda minik yetenekleri belirledi.

02.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:11
Yunusemre minik yeteneklerin peşinde

Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları altyapısına kazandırmak amacıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda minik yetenekleri belirledi.


Yunusemre Belediyespor Kulübü, altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek için merkezdeki ilkokullarda minik yetenekleri belirliyor. Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak başlatılan çalışma Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda 180 öğrenci yeteneklerini sergiledi. Seçilen öğrenciler ile Yunusemre Belediyespor U6, U7 ve U8 takımlarının kurulacağı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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