Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
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Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapılan toplantıda 28 madde görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, Manisa'nın kurtuluşunun 99. yılını kutladı. Türk milletinin tarih boyunca esarete boyun eğmediğini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletiz. Kurtuluş Savaşı da bunlardan bir tanesi. Kurtuluş mücadelesinde 8 Eylül 1922 ilimizin düşman işgalinden kurtulduğu gün. Ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Toplantıda 2018 yılında Yunusemre'ye kazandırılan Horozköy Çamlık Projesi'nin içerisinde yer alan açık spor sahası, alınan kararla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Meclis üyelerini 3 Ekim Pazar günü 6'ncısı düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet eden Başkan Mehmet Çerçi, organizasyona bu yıl katılımın yoğun olmasını beklediklerini belirtti. Başkan Çerçi, "3 Ekim Pazar günü büyük bir yağlı güreş organizasyonumuz var. 2 Ekim Cumartesi günü de kortej yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Tüm meclis üyelerimizi bekliyoruz. Hep birlikte bu yıl da güzel bir organizasyona imza atacağız" diye konuştu.

Ekim ayı meclis toplantısının 4 Ekim Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı
Yunusemre Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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