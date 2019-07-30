Yunusemre küçük sanayi sitesi yollarını düzenliyor^

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bozulan yolları düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında bozulan yollarda düzenlemelerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında Küçük Sanayi Sitesi'nde bozulan yollarda çalışma yapıyor. Düzenleme hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Küçük Sanayi Sitesi'nde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan düzenlemeyle hem esnafımızın hem de bu yolları kullanan vatandaşımızın ulaşımı kolaylaşıyor. Sezon boyunca bozulan yollarımızda belirli bir program dahilinde düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA