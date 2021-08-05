Yunusemre judo yaz kursları başladı
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Yunusemre judo yaz kursları başladı

Yunusemre judo yaz kursları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesi tarafından çocukların yaz aylarını spor aktiviteleri ile değerlendirmesi amacıyla judo yaz okulu kursları düzenleniyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından çocukların yaz aylarını spor aktiviteleri ile değerlendirmesi amacıyla judo yaz okulu kursları düzenleniyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen judo kursları devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yener Kahyalar Judo Salonu'nda haftanın 3 günü verilen judo kursları ile öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Kurs hakkında bilgi veren Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, "Kursumuzun amacı gelecek nesillerde vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek. Bu öğrencilerimizi gelecekte Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada önemli dereceler elde ederken görmek istiyoruz. Bu imkanları bizlere sunan Yunusemre Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kurs öğrencilerinden İsmail Baran Ölmez ise "Burada zaman çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlıklar kurup dayanışma halinde güzel vakit geçiriyoruz. Gelecekte judoda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Yunusemre judo yaz kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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