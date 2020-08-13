Yunusemre işçi ve işvereni buluşturuyor Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Yunusemre Belediyesi oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birim, İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışarak vatandaşların iş bulmalarını sağlıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan Uğur Beton Fabrikası aradığı özellikleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Meclis Lokali'nde mülakat gerçekleştirdi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak işçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren birimin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA