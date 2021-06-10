Yunusemre ile spor yaptı 6 ayda 10 kilo verdi

Manisa'da iki çocuk annesi Ayşe Aşıklı Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ayn-ı Ali Hanım Lokali'nde düzenlenen kursta spor yaparak 6 ayda 10 kilo verdi.

Manisa'da iki çocuk annesi Ayşe Aşıklı Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ayn-ı Ali Hanım Lokali'nde düzenlenen kursta spor yaparak 6 ayda 10 kilo verdi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde bayanların form tutmasına imkan tanıyor. Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali'nde düzenlenen spor kursuna katılan 2 çocuk annesi Ayşe Aşıklı artık daha mutlu. 43 yaşındaki Aşıklı 6 ayda spor yaparak fazla kilolarından kurtuldu. Antrenör Cansu Uslu rehberliğinde 10 kilo veren Aşıklı, 65 kilodan 55 kiloya düştü. Kilo verdikçe kendine olan güveninin arttığını dile getiren Ayşe Aşıklı, "Sporun bana kazandırdığı birçok şey var. Bunların başında sağlık ve özgüven. Çok mutluyum. Bundan sonra da sporu hayatımın bir parçası haline getireceğim. Bize bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşıklı'nın azimli bir kursiyer olduğunun altını çizen Antrenör Cansu Uslu ise süreci şu sözlerle aktardı: "Ayşe hanımın metobolizma yaşı 45'ten 35'e, yağ oranı ise yüzde 33.3'ten, yüzde 23'e geriledi. Bel çevresi 13 santimetre inceldi. Sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile bu başarıyı elde etti. Disiplinli bir şekilde ilerlemesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı