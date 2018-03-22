Yunusemre ile Meslek Sahibi Oluyorlar

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarıyla binlerce kadın meslek sahibi oluyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde kuaförlük kursuna katılan kadınlar, hayallerine adım adım yaklaşıyor.

Sosyal projeleriyle toplumun her kesiminden takdir toplayan Yunusemre Belediyesi bünyesinde kurduğu hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında binlerce vatandaşa ulaşıyor. Sayısı 10'u bulan hanım lokallerinde en fazla ilgiyi gören kurslardan bir de kuaförlük. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kursların sayısı talebe göre artıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında gerçekleştirilen kursa katılan kadınlar, saç bakımı ve makyaj yapmayı öğreniyor.

Küçüklüğünden beri kuaför olmak istediğini belirten Fatma Gökbudak, bu kurs ile hayallerine adım adım yürüdüğünü belirtti. Gökbudak, "Bu kursa başlamadan önce sanayide çalışıyordum. Sanayideki işimden sonra bir süre çalışmadım. Ardından bu kursu duydum. İlk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Kurs açılır açılmaz hemen başvuruda bulundum. Ben küçük yaşlardan beri bu mesleği öğrenmenin ve kendi işyerimi açmanın hayalini kuruyordum. Burada hocamız ve arkadaşlarımız ile birlikte kuaförlüğün ve makyözlüğün inceliklerini öğreniyoruz. Bize bu fırsatı sunan Yunusemre Belediyemize ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kurs öğretmeni Betül Taşlıca, kuaförlük ve makyözlük kursunun hanımlar tarafından büyük rağbet gördüğünü dile getirirken; meslek dalının ihtiyacı olan kalifiye personelin kurslar sayesinde yetiştiğini ifade etti. Taşlıca, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada bir aile gibiyiz. Hanımlarımız hem mesleğin ince noktalarını öğreniyor hem de dertleşiyor. Benim de onlardan öğrendiğim şeyler oluyor. Ancak bu mesleğin ihtiyacı olan yetişmiş personel ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kendi hayallerine kavuşmak isteyen hanımlarımızın da ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hayallerine kavuşarak kendi iş yerini açmak isteyen hanımlarımıza da gerekli bilgi ve birikimi sunmak için çalışıyoruz. Bize bu imkanı sunan belediyemize teşekkür ediyoruz" - MANİSA