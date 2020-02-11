Yunusemre ile iğne oyası öğreniyorlar

11.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:03

Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali'ndeki kadınlar geleneksel el nakışlarını kursunda iğne oyası yapmayı öğreniyor. Bir yandan iğne oyası öğrenirken bir yandan da sosyalleştiklerini kaydeden kadınlar verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.



Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projeleri arasında yer alan hanım lokalleri bayanlardan yoğun ilgi görüyor. Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali'nde düzenlenen geleneksel el nakışları kursunda iğne oyası yapmayı öğrenen hanımlar, el emeği göz nuru motifler yapıyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu aktaran El Sanatları Eğitmeni Teslime Çavuş, kursiyerlerin bu eğitimle ev ekonomilerine de katkı sağlama imkanı bulduğunu belirtti. Teslime Çavuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki grubumuz var. Kursumuza yeni yılda başladık. İğne oyası talebi çok olduğu için bu kursa yönelik eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz kendi ekonomilerine de katkıda bulunduğu için çok talep alıyor. Daha çok isteğe yönelik çalışmalarda bulunuyoruz." dedi.



Kurstan duyduğu memnuniyeti ifade eden kursiyerlerden Hanife Ölmez ise lokallerin sosyalleşmelerine de katkı sağladığını dile getirdi. Ölmez, "Bu tür etkinliklerin olmasından dolayı çok mutluyuz. Burada hem kurs görüyor hem de vaktimizi güzel değerlendiriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve ekibine bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA