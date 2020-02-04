Yunusemre ile hayatları kolaylaşıyor

04.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:05

Gerçekleştirdiği sosyal projelerle adından sıkça bahsettiren Yunusemre Belediyesi evde bakım hizmetiyle de evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşarak kişisel bakım ve ev temizliğini yapıyor.



Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmetleri ekibi, ilçedeki yaşlı hasta ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ekipler 2019 yılında vatandaşların 580 kez ev temizliğini bin 578 kez de vatandaşların kişisel bakımını yaptı. Hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getiren ekipler, ihtiyaç sahiplerinin ayrıca gıda bankası, tamirat ve tadilat hizmeti, eşya bürosundan da faydalanmasına imkan tanıyor. Vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken; kendilerine verdikleri destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA