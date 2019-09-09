Yunusemre güreş takımı Türkiye ikincisi oldu

09.09.2019 10:47

Yunusemre Güreş Takımı sporcuları, Kastamonu'da gerçekleştirilen Türkiye Kuşak Güreşi Şampiyonası'nda madalyaları toplayarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Kuşak Güreşi Şampiyonası Kastamonu'da yapıldı. 22 ilden 315 sporcunun katıldığı şampiyonaya Yunusemre Güreş Takımı damga vurdu. Bayanlarda takım sporcularından 32 kg'de Merve Kaya 1., 44 kg'de Fulya Ergen 2., 48 kg'de Nida Havle Şevik 1. olurken; erkeklerde 34 kg'de Buğra Filiz 1., Emin Levent 2., Muharrem İnci 3., 60 kg'de Emirhan Çağlar Bulut 3'üncülük elde etti. Sporcular kazandıkları madalyalarla takım halinde Türkiye 2. oldu. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve bunun semeresini aldıklarını dile getiren Güreş Takımı Antrenörü Halil Atmaca kendilerine destek veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. Kulüp Başkanı Arif Alkan da genç sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA