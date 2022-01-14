Yunusemre görme engelli vatandaşın yardımına koştu

Yunusemre Belediyesi, Spil Mahallesi'nde yaşayan görme engelli vatandaşa eşya ve erzak desteğinde bulundu.

Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri, Spil Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Gülçiçeği Obuz'a (66) eşya, hijyen malzemesi ve erzak desteğinde bulundu. Mahallelerinde yaşayan vatandaşın bir süredir zor günler geçirdiğini dile getiren Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, taleplerine duyarsız kalmayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Baş, "Mahallemizde teyzemiz mağdurdu. Yaşadığı sıkıntıyı belediyemize bildirdik. Sağ olsunlar duyarsız kalmadılar. Teyzemizin ihtiyaçlarının bir kısmı karşılandı. Diğerleri de karşılanacak. Bizlere destek olan Yunusemre Belediyesi ve Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kendisine yardım eli uzatan herkese "Allah binlerce kez razı olsun" diyen Gülçiçeği Obuz ise zor günleri komşuları, mahalle muhtarı ve Yunusemre Belediyesi'nin desteği ile geride bıraktığını söyledi. - MANİSA