Yunusemre Eğitimde Zirveyi Hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunusemre Eğitimde Zirveyi Hedefliyor

Yunusemre Eğitimde Zirveyi Hedefliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sema Çiftçi ve Ramazan Erkul ortaokul ve lise okul müdürleri katıldı.

2021-2022 öğretim yılıDestekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)hazırlıkları ve 2020-2021 eğitim öğretim yılıLiselere Geçiş Sistemi (LGS)ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)sınav sonuçlarıdeğerlendirme toplantısı Çağatay Uluçay İlkokulu Toplantı Salonunda Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığındaortaokulve liseMüdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başarılı bir yıl geçirildiklerinevurgu yaptı.

3 ÖĞRENCİMİZTÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray DemirtaşLGS sınavına 3564 öğrencimiz girmiş olup, 3 öğrencimiz Türkiye Şampiyonu olmuş, 165 öğrencimiz de %3 lük dilime girmiştir. YKS sınavına 2511 öğrencimiz girmiş, ilk 1000'e 15 öğrencimiz, ilk 20.000'e 182 öğrencimiz girmiştir. Öğrencilerimizitebrik ediyorum. Emeği geçen Tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum " ifadelerinikullandı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZVAR

Yunusemre ilçesindeyarışmalardan dereceye giren öğrencilerin olduğunu aktaranYunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşdereceyegiren öğrencileri tebrik etti.Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşsözlerine şöyle devam etti;

"1000 Okul Projesi Kapsamında "Öğrencilerimiz Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor" Faaliyetleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda yunusemre ilçemizdeEsnaf ve Sanatkarlar odaları birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.Sınıf Öğrencimiz Müzik Dalında İl 2.si olmuştur.Milli Eğitim Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Savaşları 106.Yılı anısına düzenlenen Ortaokullar arası resim yarışmasında İlçemiz Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 7.Sınıf öğrencimiz Türkiye 2.si olmuştur.Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koordine edilen "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler" alanında İlçemiz Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020 yılı En İyi Erişilebilirlik Tasarım ödülünü kazanmıştır. Hackathon inovasyon yarışmalarında ilçemiz Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin projeleri şampiyonluk ödülünü almaya hak kazanmıştır"şeklindekonuştu.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılıplanlamasıyapıldı. DYK ve LGS Değerlendirmetoplantısıkarşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye İrem Derici Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunusemre Eğitimde Zirveyi Hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:56:25. #1.14#

title