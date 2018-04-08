Yunusemre'den Yağcılar'da Hummalı Çalışma

Yağcılar Mahallesi'nde meydan ve çevre düzenlemesi yapan Yunusemre Belediyesi, cami bahçesini de güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi, Yağcılar Mahallesi'nde cami bahçesi, meydan ve çevre düzenlemesi çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahallede yapılan çalışmaları inceledi. İncelemede AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu eşlik etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çerçi onların sıkıntı ve taleplerini de dinledi. Yağcılar Mahallesi'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ve organize sanayi bölgesine yakınlığı dolayısıyla ilçenin hızlı nüfus artışı yaşayan mahallelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, belediye olarak mahallede çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahallemizin üniversitemizin Muradiye Yerleşkesi ve organize sanayi bölgesine yakınlığı dolayısıyla nüfusu hızla artıyor. Yunusemre Belediyesi olarak Yağcılar Mahallemizde yolların yapımı, parke taşı döşeme, ışıklandırma çalışması yaptık. Gençlerimize spor sahası kazandırdık. Çocuklarımız için park, hanımlarımız için spor alanı yaptık. Şimdi de Mahallemizin camisinde çevre düzenlemesi yapıyoruz. Anfi tiyatro şeklinde basamaklı bir yer olacak, bahçe duvarları, şadırvan ve çevre düzenleme çalışmalarımız ile alan güzel bir görünüme kavuşacak. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Yağcılar Mahallemizde de çalışmalarımız sürecek" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA