Yunusemre'den özel öğrencilere özel kurs
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Yunusemre'den özel öğrencilere özel kurs

18.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:54
Yunusemre'den özel öğrencilere özel kurs

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü el ele vererek engelli bireylerin hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü el ele vererek engelli bireylerin hem sosyalleşmesine hem de kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Kurslar ile engelli çocuklar el sanatları, resim ve spor kursu görüyor.

Yunusemre Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile özel öğrenciler de eğitim alıyor. Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, merkezde aldıkları eğitimler ile hem eğlenceli bir zaman geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyor. Merkezde düzenlenen kurslarda resim, el sanatları ve spor kursları düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde birçok branşta eğitim alan engelli bireyler, sosyalleşme fırsatı buluyor. Kursla birçok engelli bireyin yeteneğini keşfettiğini dile getiren kurs koordinatörü Nejat Fenli, özel çocukların merkezden evlerine mutlu bir şekilde gitmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

'Onlar mutluysa biz de mutluyuz'

Fenli açıklamasında, "Pandemi dolayısıyla geçen yıl Mart ayında eğitimimize ara vermiştik. Ara ara çalışmalarda bulunmuştuk ancak pandemi nedeniyle uzun bir süre eğitimimize ara vermiştik. Artık kurslarımız tekrar açıldı. Merkezimizde beden eğitimi dersi, resim dersi ve el sanatları derslerimiz var. Uzun bir ayrılıktan sonra kurslarımızda çocuklarımız ile buluştuk. Uzman bir eğitimci kadromuz ile çocuklarımıza el becerisi ve bedensel faaliyetler yaptırıyoruz. Onlar evlerine mutlu gittiği sürece bizler de kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre'den özel öğrencilere özel kurs
Yunusemre'den özel öğrencilere özel kurs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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