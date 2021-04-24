Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması
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Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması

Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek Muradiye Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek Muradiye Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Muradiye Mahallesi'nde altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kaldırım ve yolları düzenliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz, azalan trafik ve yaya yoğunluğu fırsat bilerek hummalı bir çalışma yürütüyor. Muradiye mahallemizde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyoruz. Belediye olarak diğer mahallelerimizde belirli bir program çerçevesinde vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlatmak amacıyla çalışmalarımız sürecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması
Yunusemre'den Muradiye'de yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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