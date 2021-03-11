Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol
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Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol

11.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:01
Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında ulaşımı kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasında sona gelindi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında ulaşımı kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasında sona gelindi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa CBÜ İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için 1 km'lik yol açtı. Yapılan çalışma ile önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın talebi, kurumlararası yaptığımız görüşmeler sonucu burada 1 km'lik yol çalışması yaptık. Bölgede yeni bir yol açtık. Açılan bu yol ile vatandaşlarımızın eksikliğini hissettiği bir çalışma hayata geçirilmiş oldu. Yaz aylarında da yolumuzun sati kaplamasını gerçekleştireceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol
Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol
Yunusemre'den Manisa CBÜ TOKİ konutlarına yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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