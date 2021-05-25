Yunusemre'den basketbola davet
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Yunusemre'den basketbola davet

Yunusemre'den basketbola davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediye Spor Kulübü, basketbol branşında altyapıda kız ve erkek takımına sporcu kaydı yapacak.

Yunusemre Belediye Spor Kulübü, basketbol branşında altyapıda kız ve erkek takımına sporcu kaydı yapacak.

Manisa'da 11 spor branşı ile hizmetlerini tüm pandemi kurallarına uyarak devam ettiren Yunusemre Belediyespor Kulübü, kız ve erkek basketbol takımına altyapıda sporcu kaydı yapacak. Kayıt işlemlerine ilişkin bilgi veren Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı basketbol takımı olarak yeniden yapılanma sürecine girdik. Bunun için altyapı kız ve erkek basketbol takımımız için 2015- 2011 doğumlu sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimiz 0 532 586 64 14 no'lu telefondan ulaşarak bilgi sahibi olabilecek. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Yunusemre'den basketbola davet
Yunusemre'den basketbola davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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