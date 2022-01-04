Yunusemre'deki itfaiye birimlerine ziyaret

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde görev yapan Osmancalı İtfaiye Müfrezesi, Muradiye İtfaiye Müfrezesi ve Sanayi İtfaiye Amirliği ziyaret edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkez Yunusemre ilçesinde görev yapan birimleri ziyaret etti. Yunusemre ilçesinde görev yapan Osmancalı İtfaiye Müfrezesi, Muradiye İtfaiye Müfrezesi ve Sanayi İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden İnal, görevli personele Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirdikleri birim ziyaretlerini yeni yılda da sürdürdüklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Sık sık itfaiye birimlerimize ziyarette bulunarak, bina, araç ve ekipmanların durumunu denetliyor, personelimizin taleplerini de yerinde dinliyoruz. Bu vesileyle yeni yılda olumsuz haberlerin hiç olmaması en büyük dileğimizdir diyor, tüm teşkilatımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

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